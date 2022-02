Advertising

OdeonZ__ : Il pagellone della settimana: Mourinho, coraggio da 8 e gesto da 4. Gasp 5: troppo nervoso - sportli26181512 : Il pagellone della settimana: Mourinho, coraggio da 8 e gesto da 4. Gasp 5: troppo nervoso: Il pagellone della sett… - Gazzetta_it : Il pagellone della settimana: Mourinho, coraggio da 8 e gesto da 4. Gasp 5: troppo nervoso - tuttoatalanta : Le pagelle della Fiorentina - Milenkovic muro, Piatek bestia nera della Dea -

Ultime Notizie dalla rete : pagellone della

Inserisce Zalewski, Volpato e Bove, tre ragazzi, e la Roma rimonta da 0 - 2 a 2 - 2. Coraggioso e visionario, un cacciatore di futuro. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le ...La morale in due paroleCoppa Italia di Pesaro è che Milano (voto 8) l'ha vinta dando una ventina di punti a Tortona (7.5), che aveva appena eliminato la Virtus (4) dandone una dozzina. Ora, se anche la proprietà ...Il brasiliano del Toro che annulla Vlahovic, l’eterno Quagliarella e i baby della Roma fra i top. Disastro Maignan, Inter che crollo ...Per fortuna non erano fotografabili le facce di chi era tornato a casa anzitempo. Ed è chiedere troppo ai signori della Effe far sapere al suo amato ...