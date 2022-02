Giordano: 'Ora il Napoli deve essere bravo a vincere a Cagliari, serve ritrovare facilità nel far gol' (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'ex attaccante del Napoli Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'In questo campionato non c'è nulla di scontato e la sfida per lo scudetto resterà aperta per tutta la primavera. Ora il Napoli deve essere bravo a vincere a ... Leggi su 100x100napoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'ex attaccante delBrunoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'In questo campionato non c'è nulla di scontato e la sfida per lo scudetto resterà aperta per tutta la primavera. Ora ila ...

