Genova | scambio social tra Calenda e dem liguri | ' io pariolino di m?' **

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Questo 'signore' è un deputato del Pd. La signora Longo che mi da del 'pariolino di merda che suda' è nella direzione Pd. Dimenticano che a Roma al 2o turno ho appoggiato, a differenza di Raggi, Gualtieri. Non abbiamo ancor deciso chi appoggiare. Adesso idee più chiare". Lo scrive Carlo Calenda su twitter rilanciando i post di alcuni esponenti dem liguri. Il 'signore' cui fa riferimento il segretario di Azione è Mario Tulli, ex-parlamentare che scrive: "Calenda dice che vuole andare oltre il centrodestra e il centrosinistra, ma per non sbagliarsi annuncia che a Genova sosterrà il candidato del centrodestra. A far perdere il centrosinistra a Roma ci ha già provato, a Genova gli andrà male come nella Capitale. Carlè sei simpatico come una medusa nel mare di agosto".

