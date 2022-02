FQChart della settimana – Si rafforza il Pd | Azione fa l’exploit

(Di lunedì 21 febbraio 2022)è la media aritmeticale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nellaappena conclusa.dal 14/2 al 20/2/2022 Ancora unacon marcate differenze nei dati dei singoli partiti per i diversi istituti demoscopici. Se per Tecnè e Swg è Fratelli d’Italia il primo partito italiano, per tutti gli altri lo scettro è ancora saldamente nelle mani del Pd. Quest’ultimo riceve una grossa mano dal sondaggio Ixè che piazza i Dem al 23% con più di 5 punti di vantaggio sul partito di Giorgia Meloni. Il risultato finale nella mediale è il 21,6% del Pd (+0,5) contro il 20,2% di FdI (-0,3). Rimane stabile anche questa ...

