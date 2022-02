Fabbro (Anir): "Rischio 30mila esuberi in ristorazione collettiva, 85% sono donne" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Al di là degli effetti diretti della pandemia che sono stati devastanti, il nostro settore, quello della ristorazione collettiva, avrà poi degli effetti permanenti per effetto dello smart working. Il lavoro agile infatti determinerà una contrazione definitiva degli addetti al lavoro fuori casa, e questo porterà necessariamente a un esubero del numero dei lavoratori nei termini di almeno il 20% della nostra forza lavoro nel nostro settore, che esprime un fatturato di 6 miliardi di euro e occupa 150mila addetti. Il 20% di essi, quindi, sono 30mila , che al termine del blocco dei licenziamenti necessariamente dovranno essere ricollocati. L'85% di questi collaboratori sono donne e quindi parliamo di decine di migliaia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Al di là degli effetti diretti della pandemia chestati devastanti, il nostro settore, quello della, avrà poi degli effetti permanenti per effetto dello smart working. Il lavoro agile infatti determinerà una contrazione definitiva degli addetti al lavoro fuori casa, e questo porterà necessariamente a un esubero del numero dei lavoratori nei termini di almeno il 20% della nostra forza lavoro nel nostro settore, che esprime un fatturato di 6 miliardi di euro e occupa 150mila addetti. Il 20% di essi, quindi,, che al termine del blocco dei licenziamenti necessariamente dovranno essere ricollocati. L'85% di questi collaboratorie quindi parliamo di decine di migliaia di ...

Advertising

lifestyleblogit : Fabbro (Anir): 'Rischio 30mila esuberi in ristorazione collettiva, 95% sono donne' - - StraNotizie : Fabbro (Anir): 'Rischio 30mila esuberi in ristorazione collettiva, 95% sono donne' - fisco24_info : Fabbro (Anir): 'Rischio 30mila esuberi in ristorazione collettiva, 95% sono donne': (Adnkronos) - Il presidente del… -