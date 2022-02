È morto Jamal Edwards | aveva 31 anni ed è scomparso a causa di una “malattia improvvisa”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Èa 31in seguito a una “. La madre, la cantante Brenda, ha confermato la notizia.fondato la Sbtv, una piattaforma online per scoprire nuovi talenti. E di talenti, il 31enne che era anche un amato youtuber, ne ha ‘sfornati’: da Ed Sheeran e Skepta. Le sue intuizioni e la sua esperienzano fatto sì che il principer Carlo lo scegliesse come ambasciatore del Prince’s Trust, un ente che ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi a creare aziende. La musica britca è in lutto. Il messaggio della piattaforma Youtube su Twitter racconta molto di quanto Stbv fosse stata una grande intuizione:”Abbiamo perso una ...

Edwards,il 31enne imprenditore e star di Youtube/ "Un addio improvviso" Infatti, ha sottolineato, 'in un Paese normale non hanno il benché minimo valore le prove raccolte attraverso ...L'industria musicale britannica è in lutto per l'improvvisa scomparsa diEdwards, fondatore della piattaforma video - musicale online SBTV, grazie alla quale sono state lanciate star del rap e ...Jamal Edwards, imprenditore britannico e star di YouTube, è morto all'età di 31 anni. Lo ha comunicato, senza specificare le cause del decesso, la Sbtv, l'azienda che ...Londra, 21 febbraio 2022 - Un'improvvisa malattia. Così la madre di Jamal Edwards ha spiegato la scomparsa prematura del figlio, morto ieri a 31 anni. Star di Youtube, Edwards è stato un pioniere dell ...