Dello Strologo | “Città spenta e trascurata | ora un nuovo patto sociale Basta scelte calate dall’alto”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il candidato sindaco per la coalizione giallorossa a tutto campo: «I depositi chimici? Lavoro a un’alternativa, se non si trovasse non escludo l’opzione zero»

Per il centrosinistra si candida Ariel(presidente della comunità ebraica della città), appoggiato dal Pd e dai 5 Stelle. In bilico è il sostegno anche di Italia Viva, 'corteggiaper ta'...Il Pd a Genova sostiene la candidatura di Ariel. Ma Calenda pare aver virato verso Bucci: "Non posso mettere il nostro simbolo accanto a quello di Fratelli d'Italia perché abbiamo ..."Sto imparando". Le prime parole nella redazione del Secolo XIX di Ariel Dello Strologo, candidato sindaco di centrosinistra e M5S, sono queste. E deve farlo in fretta. Un esempio? «Devo fare ammenda ...Anche se pesano le schermaglie in Regione tra i totiani e il resto degli alleati della coalizione. Per il centrosinistra si candida Ariel Dello Strologo (presidente della comunità ebraica della città) ...