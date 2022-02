Cos’è la tecnologia iperspettrale di Leonardo, utile a conoscere e salvare il pianeta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una tecnologia iperspettrale per osservare, conoscere e contribuire a salvare il pianeta Terra: è la base del progetto Prisma Second Generation di Leonardo, azienda italiana attiva nel settore dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, che potrebbe rendere a portata di clic lo stato di salute del globo. Con la tecnologia iperspettrale, infatti, è possibile osservare in tempo reale foreste a rischio incendio, terreni in via di desertificazione, campi agricoli debilitati, discariche abusive, edifici in amianto, ma anche campi minati, strutture occultate e attività sospette. Uno sguardo “ampio” sul mondo a circa 615 km dalla Terra, per raccogliere dati e informazioni sullo stato della salute del pianeta. La ... Leggi su fmag (Di lunedì 21 febbraio 2022) Unaper osservare,e contribuire ailTerra: è la base del progetto Prisma Second Generation di, azienda italiana attiva nel settore dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, che potrebbe rendere a portata di clic lo stato di salute del globo. Con la, infatti, è possibile osservare in tempo reale foreste a rischio incendio, terreni in via di desertificazione, campi agricoli debilitati, discariche abusive, edifici in amianto, ma anche campi minati, strutture occultate e attività sospette. Uno sguardo “ampio” sul mondo a circa 615 km dalla Terra, per raccogliere dati e informazioni sullo stato della salute del. La ...

