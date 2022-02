Civitavecchia, tra malamovida e norme non rispettate: oltre 4.000 euro di multe (Di lunedì 21 febbraio 2022) Civitavecchia. La malamovida non colpisce soltanto nella Capitale, al contrario sembra essere ormai un fenomeno diffuso su tutto il territorio. Complice, con ogni probabilità, il lungo periodo di chiusura all’interno delle abitazioni durante la piena pandemia, le restrizioni e l’allentamento improvviso delle stesse. Si ha come la sensazione che si stia riversando sulle strade tutta la repressione di quel periodo. Tuttavia, è bene ricordarlo, anche in precedenza il problema non era di certo trascurabile. Leggi anche: Civitavecchia, organizzano un incontro per scambiarsi cocaina: ‘beccati’ due uomini Contrastare la ”malamovida” a Civitavecchia Durante il week end sono stati predisposti servizi straordinari di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato nel comune di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022). Lanon colpisce soltanto nella Capitale, al contrario sembra essere ormai un fenomeno diffuso su tutto il territorio. Complice, con ogni probabilità, il lungo periodo di chiusura all’interno delle abitazioni durante la piena pandemia, le restrizioni e l’allentamento improvviso delle stesse. Si ha come la sensazione che si stia riversando sulle strade tutta la repressione di quel periodo. Tuttavia, è bene ricordarlo, anche in precedenza il problema non era di certo trascurabile. Leggi anche:, organizzano un incontro per scambiarsi cocaina: ‘beccati’ due uomini Contrastare la ”” aDurante il week end sono stati predisposti servizi straordinari di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato nel comune di ...

