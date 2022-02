Caos maggioranza con dl Covid | respinto emendamento Lega-Fdi-Alt

(Di martedì 22 febbraio 2022) Al termine di una giornata ad alta tensione per la, è statoin commissione Affari sociali della Camera unal decretoche chiedeva lo stop al Green pass allo scadere dello stato di emergenza, fissato al 31 marzo. A favore hanno votato, Fratelli d'Italia e Alternativa, mentre Forza Italia si è astenuta. Il voto ha chiuso una giornata di passione dopo il tentato blitz di ieri mattina, con laschierata al fianco dell'opposizione. I deputati dellahanno prima votato (sempre insieme ad Alternativa e Fdi) unsulla quarantena per i bambini, quindi hanno chiesto la votazione sull'relativo al Green pass. I lavori erano quindi stati sospesi. Nel pomeriggio si è svolta ...

La prima è ilinfinito nel mondo grillino. A questo si aggiunge l'ostilità dei 5 Stelle, ... sebbene la Lega continui a smarcarsi dallasul green pass. Riesce comunque difficile ...Alla fine, dopo una giornata di, l'emendamento è stato respinto con 13 voti a favore 5 ... 'però, ritengo che il valore della coesione della, in cui FI ha sempre creduto e continua a ...L'unica certezza, a Palazzo Chigi, è che non sarà il caos a guidare le scelte di Draghi ... Perché c'è un nuovo fantasma che torna ad agitare la maggioranza, quello della Tav, da sempre ...L’unica certezza, a Palazzo Chigi, è che non sarà il caos a guidare le scelte di Draghi sull’uscita ... Perché c’è un nuovo fantasma che torna ad agitare la maggioranza, quello della Tav, da sempre ...