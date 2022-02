Asl Rm 1, D’Amato: con Pnrr momento di fare squadra tutti insieme (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “I finanziamenti previsti dal Pnrr rappresentano una grande sfida che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti. Questo è il momento di fare squadra tutti insieme per pensare e realizzare una nuova sanità che guarda ai bisogni delle persone e dei territori.” “Nuovi ospedali, ma anche sanità del territorio e nuove tecnologie per una offerta di prossimità che permetterà alle persone di percepire un reale cambio di passo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, intervenendo alla presentazione dei progetti di riorganizzazione per la Asl Roma 1. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “I finanziamenti previsti dalrappresentano una grande sfida che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti. Questo è ildiper pensare e realizzare una nuova sanità che guarda ai bisogni delle persone e dei territori.” “Nuovi ospedali, ma anche sanità del territorio e nuove tecnologie per una offerta di prossimità che permetterà alle persone di percepire un reale cambio di passo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio, intervenendo alla presentazione dei progetti di riorganizzazione per la Asl Roma 1. (Agenzia Dire)

LavoroLazio_com : Covid, D'Amato: 'Bene nomina delegati del sindaco per Asl romane' “La nomina dei delegati del sindaco per ... - tusciatimes : Covid, D’Amato: “Bene nomina dei delegati del sindaco per Asl romane” -

Ultime Notizie dalla rete : Asl D’Amato Asl Rm 1, D'Amato: con Pnrr momento di fare squadra tutti insieme - RomaDailyNews RomaDailyNews