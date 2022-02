Amici 21, lite senza precedenti nella scuola: l’allievo finisce in lacrime (Di lunedì 21 febbraio 2022) lite senza precedenti tra i due insegnanti di Amici di Maria De Filippi: Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno raggiunto davvero il limite durante l’ultima puntata del programma Anna Pettinelli… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 21 febbraio 2022)tra i due insegnanti didi Maria De Filippi: Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno raggiunto davvero il limite durante l’ultima puntata del programma Anna Pettinelli… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

JohnBello5 : La lite tra Zerbi e Pettinelli. Io vivo per queste cose #Amici21 #Amici - CorriereUmbria : Non è l'Arena, furiosa lite tra Giletti e il medico no vax Amici: 'Se continua così, quella è la porta' | Video… - infoitcultura : Amici, lite tra Celentano e Garrison 'per colpa' di Carola: il video - ilgiornale : Duro scontro in puntata tra Alessandra Celentano e Garrison per il voto dato da quest'ultimo alla ballerina Carola.… - VeraNotizia : 'Ridicolo, per colpa tua...'. Si scatena la lite in studio ad Amici Duro scontro in puntata tra Alessandra Celentan… -