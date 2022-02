Ultime Notizie Roma del 20-02-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i separatisti filorussi nell’est dell’Ucraina chiamano la popolazione alla mobilitazione generale denunciando che le forze di Kiev sono in piena allerta da combattimento mentre nella notte secondo la tasca numero di artiglieria pesante avrebbero raggiunto Dones altre città dell’auto proclamata Repubblica Popolare filorusse tutine oggi vedremo a Chrome zielinski e Monaco Noi stiamo lo scudo dell’Europa contro l’esercito Russo difendete Ci faremo da soli weiden convoca una riunione del consiglio per la sicurezza nazionale sulla base di informazioni secondo le quali la Russia potrebbe lanciare un attacco contro l’Ucraina in qualsiasi momento G7 esteri Mosca c’è la diplomazia e dopo i richiami di draghi e il via libera unanime al Decreto Sinergie bonus edilizi la maggioranza ...