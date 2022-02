(Di lunedì 21 febbraio 2022) Momento di confessioni tra Mirianae Davide Silvestri. Ieri notte la gieffina ha rivelato al coinquilino disubito un torto da parte di une di noncome si deve. Il sito del GF Vip sintetizza così le dichiarazioni della concorrente: “Il pentimento della, la confessione. Miriana fa una rivelazione a Davide: ha ricevuto un torto da un Vip misterioso, e si dichiaraper noncon decisione“. Mirianae le rivelazioni fatte a Davide. “Se delle persone mi hanno fatto un torto mi difendo perché non sono del tutto idiota. Io cerco di fare tutto quello che posso con le forse che ho in quei momenti. Di solito me la vedo da sola ...

Advertising

BITCHYFit : Trevisan attaccata da un personaggio famoso: “Pentita di non aver reagito” - lauracenna : @Federic71276785 @GiuliaSalemi93 Grande donna mah...tra lei e la trevisan cento trevisan altro spessore se nn si es… -

Ultime Notizie dalla rete : Trevisan attaccata

Lanostratv

...piccola e faceva sempre di tutto per esserea mia mamma per far capire che mia mamma era sua mamma perché lei aveva la pelle più scura". Barù sotto pressione, sbotta con Miriana/ "...Tristi ricordi quelli raccontati da Jessica Selassiè a Miriana, riguardanti proprio la sorella Lulù . Come mostrato durante la diretta giornaliera, le due ...sempre di tutto per stare...Tristi ricordi quelli raccontati da Jessica Selassiè a Miriana Trevisan, riguardanti proprio la sorella Lulù ... che fosse adottata (…) Lei faceva sempre di tutto per stare attaccata a mia mamma, per ...Dopo la discussione, Jessica si è sfogata con Miriana Trevisan raccontandole alcuni aspetti inediti ... Già aveva questo pallino quando era piccola e faceva sempre di tutto per stare attaccata a mia ...