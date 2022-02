Torino, Bremer top in Europa: numeri migliori di Van Dijk e Matip (Di domenica 20 febbraio 2022) Bremer ha fermato anche Vlahovic, il difensore del Torino è tra i migliori difensori in Europa La Serie A, e non solo, ai piedi di Gleison Bremer. Il difensore, nel derby di venerdì sera, ha fermato anche Dusan Vlahovic dopo aver fatto impallidire nel corso delle ultime stagioni anche gente del calibro di Osimhen, Lukaku e Cristiano Ronaldo. E come riporta La Gazzetta dello Sport, i suoi numeri sono migliori anche rispetto a quelli di Van Dijk e Matip, i due centrali del Liverpool, in alcune delle classifiche dei top 5 campionati europei. Bremer, infatti, fa meglio gigante olandese nei duelli aerei vinti. È quarto in Europa con 88, mentre il centrale dei Reds è più indietro a 78. È primo, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022)ha fermato anche Vlahovic, il difensore delè tra idifensori inLa Serie A, e non solo, ai piedi di Gleison. Il difensore, nel derby di venerdì sera, ha fermato anche Dusan Vlahovic dopo aver fatto impallidire nel corso delle ultime stagioni anche gente del calibro di Osimhen, Lukaku e Cristiano Ronaldo. E come riporta La Gazzetta dello Sport, i suoisonoanche rispetto a quelli di Van, i due centrali del Liverpool, in alcune delle classifiche dei top 5 campionati europei., infatti, fa meglio gigante olandese nei duelli aerei vinti. È quarto incon 88, mentre il centrale dei Reds è più indietro a 78. È primo, ...

