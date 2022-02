Theo Hernandez a rischio denuncia | il suo pitbull uccide un cagnolino

(Di domenica 20 febbraio 2022) Guai in vista per, ma stavolta il calcio non c'entra nulla. Il suo, infatti, ha ucciso un cane di piccola taglia

Commenta per primo, terzino del Milan fresco di rinnovo fino al 2026, rischia una denuncia per negligenza nella custodia del suo pitbull: ' La Provincia di Como ' riporta che il cane diha ...Il pitbull diè stato visto scappare dalla villa del difensore, in cui vive con la compagna Zoe Cristofoli, e uccidere il piccolo pinscher di un'anziana donna. A riportarlo 'La Provincia di Como', il ...Il pitbull di Theo Hernandez è stato visto scappare dalla villa del difensore, in cui vive con la compagna Zoe Cristofoli, e uccidere il piccolo pinscher di un’anziana donna. A riportarlo “La ...Un pitbull fuggito da una villa di Theo Hernandez a Guanzate - dove il terzino rossonero risiede con la fidanzata influencer Zoe Cristofoli - ha assalito e ucciso il piccolo pinscher di un'anziana ...