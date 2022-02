“Terza volta in quattro partite”: Serie A, gesto stizzito dopo la sconfitta (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Il mister dell'Atalanta, Gasperini, ha deciso di non rilasciare alcun commento ai giornalisti in merito alla partita contro la Fiorentina, in programma il prossimo weekend. "Doveri della Var", questa la motivazione ufficiale.? L'Atalanta ha perso oggi contro la Fiorentina dopo il pareggio con la Juventus e la vittoria all'andata contro l'Olympiacos negli spareggi di Europa League. La Viola vince grazie al gol di Piatek nella ripresa. Da segnalare anche che Gasperini è stato esonerato per protesta dopo l'annullamento del gol di Malinovsky, in quello che sarebbe stato un pareggio per i nerazzurri. La partita di Franchi è stata molto serrata dal primo minuto. L'Atalanta, infatti, ha avuto una buona occasione con Kupminas nel primo tempo, dove Drakovsky è intervenuto brillantemente. Gli uomini di Gasperini avevano cercato il pareggio ... Leggi su goalnews (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Il mister dell'Atalanta, Gasperini, ha deciso di non rilasciare alcun commento ai giornalisti in merito alla partita contro la Fiorentina, in programma il prossimo weekend. "Doveri della Var", questa la motivazione ufficiale.? L'Atalanta ha perso oggi contro la Fiorentinail pareggio con la Juventus e la vittoria all'andata contro l'Olympiacos negli spareggi di Europa League. La Viola vince grazie al gol di Piatek nella ripresa. Da segnalare anche che Gasperini è stato esonerato per protestal'annullamento del gol di Malinovsky, in quello che sarebbe stato un pareggio per i nerazzurri. La partita di Franchi è stata molto serrata dal primo minuto. L'Atalanta, infatti, ha avuto una buona occasione con Kupminas nel primo tempo, dove Drakovsky è intervenuto brillantemente. Gli uomini di Gasperini avevano cercato il pareggio ...

Atalanta polemica dopo Firenze: scatta il silenzio stampa FIRENZE - L' Atalanta ha scelto di entrare in silenzio stampa . Nessuno commentrà infatti quanto accaduto nella partita persa al Franchi di Firenze. E' la terza volta nelle ultime quattro partite per Gasperini che quindi non analizzerà davanti alla stampa il ko contro la Fiorentina . Un silenzio stampa post - gara interrotto solo per il match di Europa ...

Atalanta arrabbiata dopo Firenze: scatta il silenzio stampa

Ciclismo, Tour des Alpes Maritimes et du Var: assolo di Nairo Quintana! Si aggiudica tappa e classifica
Per la seconda volta in carriera, il colombiano Nairo Quintana si aggiudica il Tour des Alpes Maritimes et du Var 2022; il corridore della Arkéa-Samsic trionfa in assolo la terza e ultima tappa del ...

"Terza volta in quattro partite": Serie A, gesto stizzito dopo la sconfitta
Nessuno commentrà infatti quanto accaduto nella partita persa al Franchi di Firenze. L'Atalanta ha scelto di entrare in silenzio stampa. Finale di primo tempo nervoso, il Franchi alza i ...

FIRENZE - L'Atalanta ha scelto di entrare in silenzio stampa. Nessuno commentrà infatti quanto accaduto nella partita persa al Franchi di Firenze. E' la terza volta nelle ultime quattro partite per Gasperini che quindi non analizzerà davanti alla stampa il ko contro la Fiorentina. Un silenzio stampa post-gara interrotto solo per il match di Europa ...

Per la seconda volta in carriera, il colombiano Nairo Quintana si aggiudica il Tour des Alpes Maritimes et du Var 2022; il corridore della Arkéa-Samsic trionfa in assolo la terza e ultima tappa del ...