Senofonte | il sorteggio e le elezioni del Csm Scrive Celotto

(Di domenica 20 febbraio 2022) Collegi grandi o piccoli, numero di firme a sostegno dei candidati, liste o candidature individuali… da mesi si discute su come riformare leal Csm per evitare le interferenze delle correnti e dei gruppi , dopo quello che è emerso negli ultimi anni, a cominciare dal caso Palamara. Sono tentativi interessanti, ma al fondo il problema resta. Per essere eletti servono i voti, per avere i voti occorre una campagna elettorale per cercare il consenso. Quindi servono inevitabilmente accordi, gruppi, influenze. Lo sa bene ciascuno di noi. Anche se si è candidato soltanto a rappresentante di classe al liceo: non si può essere votati se non ci si organizza. Ed è un carattere della natura umana e ce lo insegna già la Atene del V secolo a.C. La patria della democrazia antica aveva cercato un metodo per evitare che un accumulo eccessivo di potere in una sola persona ...