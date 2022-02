“Non sei sulla Salaria”, ma esiste un modo consono di vestirsi? (Di domenica 20 febbraio 2022) Michela Marzano riflette sui doveri degli educatori dopo il caso del Righi, il liceo dove un’adolescente è stata ripresa per cosa indossava. Insultare le studentesse non fa parte del ruolo degli insegnanti, la scuola non può avallare gli stereotipi di genere che da sempre alimentano la cultura dello stupro Leggi su lastampa (Di domenica 20 febbraio 2022) Michela Marzano riflette sui doveri degli educatori dopo il caso del Righi, il liceo dove un’adolescente è stata ripresa per cosa indossava. Insultare le studentesse non fa parte del ruolo degli insegnanti, la scuola non può avallare gli stereotipi di genere che da sempre alimentano la cultura dello stupro

Ultime Notizie dalla rete : Non sei "Non sei sulla Salaria", ma esiste un modo consono di vestirsi? "Ma che stai sulla Salaria". La frase dell'insegnante del liceo Righi di Roma la conosciamo tutti, e anche chi non è romano è ormai al corrente del fatto che la Salaria è una delle strade della capitale più battute da lucciole e clienti. Uno di quei luoghi che è meglio che una donna eviti di frequentare la ...

Zelensky alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza: "Non dovete fare concessioni alla Russia"

