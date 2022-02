MotoGP | Aleix Espargaro | “Il nostro target è migliorare quanto fatto lo scorso anno”

(Di domenica 20 febbraio 2022)è fiducioso in vista dell’inizio del Motomondiale 2022. L’iberico è pronto per dare battaglia con Aprilia, squadra che ha mostrato un ottimo passo nei recenti test che si sono tenuti tra l’impianto di Sepang (Malesia) e Mandalika (Indonesia). Il catalano ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “L’abbiamo ottenuto il primo podio, ovviamente proveremo a vincere. Penso che quest’il campionato 2022 sarà uno dei più difficili della storia della, il livello è altissimo”. Lo spagnolo ha continuato dicendo: “Sono sempre molto ambizioso, posso fare un buon campionato. L’importante è essere soddisdel lavoro che abbiamo svolto. Il...

Sulla stessa stregua il fratellosi è affidato sempre ad Instagram per dichiarare tutto il ... appena rientrato da Mandalika dove si è svolta la seconda sessione di test invernali della. ' ......della nuova moto Il 2022 segna per Aprilia Racing un momento importante nella sua storia in: ... dopo 21 anni di attesa l'Aprilia è tornata sul podio a Silverstone con il 3° posto di...La stagione 2021 ha rappresentato una svolta per Aprilia, dato che Aleix Espargaro ha conquistato il primo podio in MotoGP, dopo sette anni dal rientro nella classe regina. La Casa di Noale, che si ...Continua a far discutere anche la scelta di Dorna e FMI di concentrare i test invernali della MotoGP in pochi giorni su appena due piste. Anche Aleix Espargaro, pilota Aprilia, si è detto fortemente ...