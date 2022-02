Milan, un altro pari con una squadra che ha appena cambiato allenatore (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo aver pareggiato con l'Udinese di Cioffi, il Milan ha ottenuto il pari anche con la Salernitana del nuovo allenatore Davide Nicola Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo aver pareggiato con l'Udinese di Cioffi, ilha ottenuto ilanche con la Salernitana del nuovoDavide Nicola

Advertising

The__Musti : La possibile non vittoria dell'Inter (assolutamente) non farebbe altro che aumentare i rimpianti per ieri sera e quel dannato Milan Spezia - _AlexGiordano : Tra Milan, Liverpool e Sassuolo l'Inter ha subito 7 tiri in porta e 6 gol. Dobbiamo aggiungere altro? #InterSassuolo - cosmoalbacosmo : RT @h_aigarimasu: Anche la #Salernitana comincia a riprendersi e ferma il “terribile” #Milan di #Ibra, forte ma meno della #fibra di #Sky.… - Rickyrickyric89 : @JantasOOO Tra l’altro parlava di Leao quando i tifosi del Milan lo insultavano e tutta Italia credeva fosse un giocatore simil Ibarbo - PianetaMilan : @acmilan , un altro pari con una squadra che ha appena cambiato allenatore #ACMilan #Milan #SempreMilan -