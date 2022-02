Milan, il 2 - 2 dei rimpianti vale il primato a +2: ma con le piccole c'è un problema (Di domenica 20 febbraio 2022) Un'altra occasione persa. L'umore nell'ambiente Milanista - giocatori, staff tecnico, società, tifosi - è più nero che rosso, all'indomani del pareggio di Salerno. Nessuno fa drammi, sia chiaro: ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 febbraio 2022) Un'altra occasione persa. L'umore nell'ambienteista - giocatori, staff tecnico, società, tifosi - è più nero che rosso, all'indomani del pareggio di Salerno. Nessuno fa drammi, sia chiaro: ...

Advertising

OfficialUSS1919 : Fischio finale. All''Arechi' va avanti il #Milan, la #Salernitana pareggia e ribalta, ma subisce il ritorno dei rossoneri per il 2-2 finale. - DiMarzio : .@acmilan, l'attaccante del @losclive Timothy #Weah ammette: 'Parlo spesso con #Maignan dei rossoneri' - AntoVitiello : ?? Ottima partita contro la Samp per Ismael #Bennacer, uno dei migliori in campo. L'algerino è prossimo al rinnovo c… - murderronmymind : RT @Sianews_: Ci sono problemi di liquidità per lo stadio da parte dell’#Inter. #Gazidis in contatto con #Emirates per ottenere una parte… - leonardosarti15 : @PagliariCarlo Io rimango del parere che squadre di vertice... Inter, Milan, Juventus.... in porta devono avere dei… -