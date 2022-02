Messa in tv domenica 20 febbraio | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di20. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

Advertising

indigentiattent : Ore 07,30, Santa Messa e tutto pronto. Buona Domenica del Signore. #parrocchiaNativitàdiSantaMariadelgiglio Don And… - BianchiLuigia : RT @MauroLeonardi3: Domani 20 febbraio, VII Domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 12:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni pe… - zazoomblog : Messa oggi domenica 20 febbraio in tv su TV2000: canale orario e diretta streaming - #Messa #domenica #febbraio… - zazoomblog : Messa oggi tv domenica 20 febbraio: programma orari canale e diretta streaming - #Messa #domenica #febbraio:… - ofmafrancescani : ?? La Santa Messa di oggi 20 Febbraio 2022 - VII Domenica del Tempo Ordinario -

Ultime Notizie dalla rete : Messa domenica

...orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di20 febbraio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55 , verrà trasmessa la...... e subito, il passo falso discorsa sul campo del Villa Castelli (2 - 1). L'occasione ...d'inizio fissato alle ore 15 al Comunale di Torchiarolo con la direzione di gara affidata a Luca...Il programma della Santa Messa che sarà trasmessa su TV2000 oggi domenica 20 febbraio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le ...Il programma della Santa Messa che sarà trasmessa su Canale 5 oggi domenica 20 febbraio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con ...