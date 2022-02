Maturità 2022, altra novità: la traccia della seconda prova verrà sorteggiata all’ultimo momento (Di domenica 20 febbraio 2022) Le materie della seconda prova scritta alla Maturità, contenute nell’ordinanza per l’esame di Stato ora allo studio della Camera e il cui testo è atteso a breve, sono state selezionate: si tratta di latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale al tecnico commerciale, progettazioni, costruzioni e impianti al tecnico per geometri, scienze e cultura dell’alimentazione all’istituto alberghiero. La prima prova, di italiano, vedrà tracce uguali per tutti i maturandi, mentre secondo la bozza la seconda prova sarà “di istituto” (sorteggiata tra tre diverse proposte), sempre su una disciplina caratterizzante il singolo percorso di studi ma uguale per tutti i maturandi di una ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) Le materiescritta alla, contenute nell’ordinanza per l’esame di Stato ora allo studioCamera e il cui testo è atteso a breve, sono state selezionate: si tratta di latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale al tecnico commerciale, progettazioni, costruzioni e impianti al tecnico per geometri, scienze e cultura dell’alimentazione all’istituto alberghiero. La prima, di italiano, vedrà tracce uguali per tutti i maturandi, mentre secondo la bozza lasarà “di istituto” (tra tre diverse proposte), sempre su una disciplina caratterizzante il singolo percorso di studi ma uguale per tutti i maturandi di una ...

