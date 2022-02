LIVE Fognini-Alcaraz 2-6 2-1, ATP Rio 2022 in DIRETTA: l’azzurro prova a scuotersi nel secondo set (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Rovescio lungolinea devastante di Alcaraz! Una lavatrice! 40-A Non passa la palla corta di Alcaraz: segnale di impazienza. 40-40 Un altro errore di rovescio su una palla break commesso da Fognini. 40-A Preciso Fognini nell’aggredire con il rovescio lungolinea! Altra palla per il 3-1 per l’azzurro. 40-40 Risponde angolato Fognini che poi non approfitta con il rovescio seguente. 30-40 Errore grave di Fognini che si fa trovare lontano dalla palla sul rovescio. 15-40 Stecca con il dritto Alcaraz!! Arrivano le prime palle break per Fognini in questo match! 15-30 secondo doppio fallo commesso da Alcaraz: momento non ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Rovescio lungolinea devastante di! Una lavatrice! 40-A Non passa la palla corta di: segnale di impazienza. 40-40 Un altro errore di rovescio su una palla break commesso da. 40-A Precisonell’aggredire con il rovescio lungolinea! Altra palla per il 3-1 per. 40-40 Risponde angolatoche poi non approfitta con il rovescio seguente. 30-40 Errore grave diche si fa trovare lontano dalla palla sul rovescio. 15-40 Stecca con il dritto!! Arrivano le prime palle break perin questo match! 15-30doppio fallo commesso da: momento non ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Fognini-Alcaraz ATP Rio 2022 in DIRETTA: il ligure vuole vendicare Berrettini in palio la finale! - #Fognini-… - infoitsport : LIVE Fognini-Alcaraz 0-0, ATP Rio 2022 in DIRETTA: si comincia! - infoitsport : LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2 2-6, ATP Rio 2022 in DIRETTA: lo spagnolo vince in tre set dopo la pioggia ed affro… - infoitsport : LIVE - FOGNINI-CORIA 6-4 6-2, quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2022: RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Doha, Marsiglia e Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 6. A Rio Fabi… -