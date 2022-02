LIVE – Brescia-Frosinone 1-1, Serie B 2021/2022 (DIRETTA) (Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Brescia-Frosinone, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per il fischio d’inizio del match con le due squadre pronte a contendersi i tre punti. Quale sarà l’esito della gara al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale. Si parte alle 15:30. AGGIORNA LA DIRETTA Brescia-Frosinone 1-1 FINISCE IL PRIMO TEMPO 45? +1 – GOL! GOL! PAREGGIO Brescia!! Bertagnoli riesce a prolungare un passaggio per Tramoni, che osserva Ravaglia e di sinistro lo punisce: 1-1 proprio un attimo prima dell’intervallo 44? – Cross interessante di Sabelli: Tramoni tenta la girata di testa ma non va a buon fine 42? – Intervento ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della ventiquattresima giornata di. Grande attesa per il fischio d’inizio del match con le due squadre pronte a contendersi i tre punti. Quale sarà l’esito della gara al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme con unatestuale. Si parte alle 15:30. AGGIORNA LA1-1 FINISCE IL PRIMO TEMPO 45? +1 – GOL! GOL! PAREGGIO!! Bertagnoli riesce a prolungare un passaggio per Tramoni, che osserva Ravaglia e di sinistro lo punisce: 1-1 proprio un attimo prima dell’intervallo 44? – Cross interessante di Sabelli: Tramoni tenta la girata di testa ma non va a buon fine 42? – Intervento ...

TG24info : LIVE Serie B – #Brescia vs #Frosinone (1°T) 1-1 (Ciano 33', Tramoni 45') | - TG24info : LIVE Serie B – #Brescia vs #Frosinone (pre-gara) Le formazioni ufficiali | - Mediagol : LIVE Serie B 20/02/2022, Brescia-Frosinone: segui la diretta del match - sportli26181512 : Serie B LIVE: dalle 15.30 Brescia-Frosinone, Cittadella-Benevento e altre due partite: Dopo le gare di ieri, la 24a… - blab_live : #SerieB, #BresciaFrosinone @BresciaOfficial @Frosinone1928 sfida in panchina tra campioni del mondo. Probabili for… -