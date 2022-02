Litorale romano | minori nel locale e mancato rispetto delle norme sul gioco d’azzardo | chiusa sala scommesse

(Di domenica 20 febbraio 2022) Un’azione mirata quella messa a segno dal personale dell’AgenziaDogane e dei Monopoli e dai Carabinieri. L’operazione è stata coordinata dall’Ufficio Controlli Giochi della Direzione centrale Giochi ed eseguita dai Carabinieri della stazione di Vitinia e dal personale di ADM degli Uffici centrali e dell’Ufficio Antifrode della direzione territorale IV. Da oltre un anno era infatti in corso, presso le sale investigative del’Agenzia, un’attività di monitoraggio da remoto che nella tarda serata di ieri ha reso possibile porre sotto sequestro un punto disulsulEntrati in azione, il personale di ADM e dei Carabinieri hanno riscontrato numerose violazioni di legge ...

Roma - Il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed i Carabinieri ha posto sotto sequestro, nella tarda serata di ieri, un punto di scommesse sul. Il dispositivo di intervento - segnala l'agenzia Agimeg - coordinato dall'Ufficio Controlli Giochi della Direzione centrale Giochi, ed eseguito dal personale operante della Stazione ...Il prefetto Matteo Piantedosi ha deciso: per le prossime 12 settimane verranno svolte delle indagini sugli appalti assegnati negli anni scorsi e anche recentemente nei due comuni del, ...Abbiamo appreso, con estrema preoccupazione, la notizia dei 65 arresti per associazione mafiosa, ed altro, disposti dai PM nel Litorale sud di Roma, in particolare nell’area tra Anzio e Nettuno.Da oltre un anno era infatti in corso, presso le sale investigative del’Agenzia, un’attività di monitoraggio da remoto che nella tarda serata di ieri ha reso possibile porre sotto sequestro un punto ...