Italiano: «Con l’addio di Vlahovic temevo di aver perso i gol, abbiamo dimostrato che non è così» (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo la vittoria sull’Atalanta al Franchi, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Cosa ha pensato quando ha saputo dell’addio di Vlahovic? «Sono felice per quello che stiamo dimostrando in termini di punti ma anche di prestazioni, di livello. Viene ripagato il nostro lavoro. Quando abbiamo perso Dusan avevo il timore degli esterni che non erano ancora riusciti a fare il gol, temevo che fosse lui il nostro unico terminale offensivo, invece aggrappati a ciò che abbiamo costruito in ritiro e all’identità, stiamo dimostrando che con altri ragazzi, calciatori professionisti veri, tutto ciò può continuare. Lavorare alla pari di squadre come l’Atalanta, che hanno fatto la differenza in Italia negli ultimi anni, vuol dire che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo la vittoria sull’Atalanta al Franchi, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo. Cosa ha pensato quando ha saputo deldi? «Sono felice per quello che stiamo dimostrando in termini di punti ma anche di prestazioni, di livello. Viene ripagato il nostro lavoro. QuandoDusan avevo il timore degli esterni che non erano ancora riusciti a fare il gol,che fosse lui il nostro unico terminale offensivo, invece aggrappati a ciò checostruito in ritiro e all’identità, stiamo dimostrando che con altri ragazzi, calciatori professionisti veri, tutto ciò può continuare. Lavorare alla pari di squadre come l’Atalanta, che hanno fatto la differenza in Italia negli ultimi anni, vuol dire che ...

Advertising

trash_italiano : Che poi noi esperti di tutti i programmi come Sanremo, Amici e tutti gli altri talent e reality MA DI SAN MARINO NO… - borghi_claudio : Ma cosa c'è ancora che non va con #Djokovic? Non siamo mica l'Australia... a legislazione vigente in quanto guarito… - AngeloCiocca : Ancora una volta, dietro questa irragionevole scelta del governo temo vi fosse lo zampino di #Bruxelles , che spave… - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: ora Firenze sogna la Champions League: Importantissimo successo della Fiorentina… - CarloAl87550029 : @ANNA62348499 @Gloriajadore Infatti con italiano Piatek segna come segnava Vlahovic. Con altri invece il serbo deve… -