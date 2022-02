Infortunio Bonucci, il difensore pronto al rientro: la Juve aspetta (Di domenica 20 febbraio 2022) Leonardo Bonucci vede il rientro in campo. Ecco quando il numero 19 tornerà finalmente a disposizione dopo l’Infortunio Stando a quanto riportato da Sky Sport, Leonardo Bonucci si appresta a tornare in gruppo a breve. Il numero 19 dovrebbe tornare a disposizione di Allegri già da domani, risultando così poi tra i convocati della Juve per la sfida di Champions contro il Villarreal dove, in ogni caso, siederà probabilmente in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Leonardovede ilin campo. Ecco quando il numero 19 tornerà finalmente a disposizione dopo l’Stando a quanto riportato da Sky Sport, Leonardosi appresta a tornare in gruppo a breve. Il numero 19 dovrebbe tornare a disposizione di Allegri già da domani, risultando così poi tra i convocati dellaper la sfida di Champions contro il Villarreal dove, in ogni caso, siederà probabilmente in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

