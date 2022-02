Il Covid e i bimbi dell’asilo | “Quella specie di verme che non ci lascia abbracciare”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 20 febbraio 2022) Sorisole. “Il coronavirus è una palla che ha dei puntini e fa ammalare i bambini e i grandi”, dice Nicole, 5 anni. “È unadiche va in giro nelle case e fa star male le persone”, spiega Riccardo, orgoglioso dei suoi 6 anni già compiuti. “Ha le braccia, le gambe e non si vede perché lui è ‘indisibile'”, dice Elias, della classe dei grandi. “È una polverina nel cielo che va via quando è estate”, rassicura Giulia, mezzana. “È così piccolo che si vede solo con il ‘microscopico’, sono dei vermini piccolissimi e sono un centinaio”, dice Luca. Ormai anche i bambini della scuola materna conoscono bene il-19. Ognuno lo immagina come vuole, lo disegna, fa i conti quotidianamente, da due anni a questa parte, con regole da rispettare per evitare il contagio. Ma i piccoli, come dimostrano i...