Facebook brucia 230 miliardi: concorrenza e privacy minano l’impero di Zuckerberg (Di domenica 20 febbraio 2022) di Luca Graziani* Nel futuro di Internet potrebbe non esserci Mark Zuckerberg. Fino a qualche anno fa sembrava impensabile anche solo ipotizzarlo, ma oggi le cose sono cambiate e Facebook non è più quello di un tempo. Non solo la storica creatura è moribonda, assediata da scandali e nuovi rivali, ma l’impero stesso da poco ribattezzato “Meta” scricchiola vistosamente sotto il peso di una lunga serie di criticità e congiunture sfavorevoli. Quanto accaduto il 3 febbraio di quest’anno certifica lo stato di salute precario di un’azienda che si avvicina al suo ventesimo compleanno non più forte di quella solidità e primazia data per acquisita. Parliamo di un crollo di valore del 26% per le azioni del gruppo, 230 miliardi di dollari sfumati. Un unicum nella storia del colosso dei social. Le cause di una svalutazione così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) di Luca Graziani* Nel futuro di Internet potrebbe non esserci Mark. Fino a qualche anno fa sembrava impensabile anche solo ipotizzarlo, ma oggi le cose sono cambiate enon è più quello di un tempo. Non solo la storica creatura è moribonda, assediata da scandali e nuovi rivali, mastesso da poco ribattezzato “Meta” scricchiola vistosamente sotto il peso di una lunga serie di criticità e congiunture sfavorevoli. Quanto accaduto il 3 febbraio di quest’anno certifica lo stato di salute precario di un’azienda che si avvicina al suo ventesimo compleanno non più forte di quella solidità e primazia data per acquisita. Parliamo di un crollo di valore del 26% per le azioni del gruppo, 230di dollari sfumati. Un unicum nella storia del colosso dei social. Le cause di una svalutazione così ...

Advertising

avespartacus : RT @melablog: Meta (Facebook) brucia 250 miliardi in Borsa, e Apple c’entra qualcosa - flavio130868 : RT @melablog: Meta (Facebook) brucia 250 miliardi in Borsa, e Apple c’entra qualcosa - Yogaolic : RT @melablog: Meta (Facebook) brucia 250 miliardi in Borsa, e Apple c’entra qualcosa - melablog : Meta (Facebook) brucia 250 miliardi in Borsa, e Apple c’entra qualcosa - mikelibramania : @Scantrapello84 @valy_s @borghi_claudio @RobiVil Avro pure arrotondato un pochino 9 su 10 = 90% dove in verità i va… -