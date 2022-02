DIRETTA Udinese-Lazio | segui la partita LIVE

Leggi su goalnews

(Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Insu SerieAnews.com: alle ore 18.00 il big match della ventiduesima giornata di Serie A? Lasembrava aver portato una sorta di svolta nella sua stagione. Tre vittorie nelle ultime quattro partite sono state un guadagno di buon auspicio per il resto del torneo, poiché i Blue Flowers continuano a sperare in un posto in Europa. Certo, non è facile perché tutti gli altri stanno correndo avanti. I ragazzi di Sarri hanno vissuto una prima parte di stagione abbastanza difficile, ma sembra che qualcosa sia cambiato, ma deve essere confermato. In questo senso, il campo rappresenta il banco di prova più importante. Oggi per i Blues è possibile fare i conti con un impianto difficile come la Dacia Arena, con l'pronta a mettere in difficoltà la ...