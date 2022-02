Che tempo che fa, gli ospiti di stasera: dalle star di Lol a Dario Argento (Di domenica 20 febbraio 2022) Ecco chi saranno gli ospiti della puntata di stasera di Che tempo che fa: le star di Lol, Amadeus, Dario Argento, Roberto Burioni, Cristiano Malgioglio e tanti altri. Scopriamo insieme chi saranno tutti i celebri ospiti dell'appuntamento di stasera con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio: dalle star di Lol al leggenDario Dario Argento, fino a Roberto Burioni, Cristiano Malgioglio e tanti altri ancora. Uno dei principali ospiti di stasera sarà Amadeus, reduce dal grande successo del 72° Festival di Sanremo e ora alla conduzione del nuovo game show "Affari tuoi - Formato famiglia", in onda il sabato sera su Rai1. Anche Dargen ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 febbraio 2022) Ecco chi saranno glidella puntata didi Cheche fa: ledi Lol, Amadeus,, Roberto Burioni, Cristiano Malgioglio e tanti altri. Scopriamo insieme chi saranno tutti i celebridell'appuntamento dicon CheChe Fa di Fabio Fazio:di Lol al leggen, fino a Roberto Burioni, Cristiano Malgioglio e tanti altri ancora. Uno dei principalidisarà Amadeus, reduce dal grande successo del 72° Festival di Sanremo e ora alla conduzione del nuovo game show "Affari tuoi - Formato famiglia", in onda il sabato sera su Rai1. Anche Dargen ...

