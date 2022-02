Canini: “Cagliari? Il Napoli sta bene, ma sarà una sfida difficile per entrambe” (Di domenica 20 febbraio 2022) Michele Canini, ex difensore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss riguardo il match contro il Napoli. Queste le sue parole: SUL Cagliari ATTUALE “Il Cagliari deve uscire da questa situazione anche se nelle ultime partite ha trovato dei risultati importanti, penso che sarà una partita difficile per entrambe visto che si giocano tanto. -afferma Canini -Il Napoli sta bene, l’ha dimostrato anche in Coppa, però sappiamo che le partite europee portano un po’ di stanchezza soprattutto dopo aver giocato con un avversario importante. Canini SULLA FASE DIFENSIVA DEL Napoli Da cosa dipende l’ottima fase difensiva del ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 20 febbraio 2022) Michele, ex difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss riguardo il match contro il. Queste le sue parole: SULATTUALE “Ildeve uscire da questa situazione anche se nelle ultime partite ha trovato dei risultati importanti, penso cheuna partitapervisto che si giocano tanto. -afferma-Ilsta, l’ha dimostrato anche in Coppa, però sappiamo che le partite europee portano un po’ di stanchezza soprattutto dopo aver giocato con un avversario importante.SULLA FASE DIFENSIVA DELDa cosa dipende l’ottima fase difensiva del ...

