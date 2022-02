Calcio: Champions. Juve, Dybala e Rugani out, Bonucci prova il recupero (Di domenica 20 febbraio 2022) Dieci giorni di stop per l'attaccante argentino e l'ex Empoli: niente Villarreal TORINO - La Juventus perde per una decina di giorni sia Paulo Dybala sia Daniele Rugani. I due giocatori stamattina ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Dieci giorni di stop per l'attaccante argentino e l'ex Empoli: niente Villarreal TORINO - Lantus perde per una decina di giorni sia Paulosia Daniele. I due giocatori stamattina ...

Advertising

Gazzetta_it : Dybala out e Allegri col Villareal convoca il 2003 Soulé. Ecco chi è... #Juve #UCL - sportmediaset : Juventus, nessuna lesione per #Dybala ma niente Champions per precauzione. #SportMediaset - SkySport : La Roma senza cessioni: una squadra in grado di vincere la Champions? #SkySport #Roma #Champions #UCL - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Champions. Juve, Dybala e Rugani out, Bonucci prova il recupero - nonlinearterms : @tenedeviandare @C1961Interista Dai fratello, 2 schiaffi nei denti e sei terzo. Fuori dalla champions. POTENZIALMEN… -