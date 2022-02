Advertising

telodogratis : Bollette, da ‘spese fuori controllo’ a ‘performance positive’: tutte le regioni - simosplendente : 700 euro di bollette, 600 affitto, 500 spese condominiali!!!!!!! Come vivo??? Vado sotto i ponti! Maledetti #bollette - NormannRossani : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Dovete fare qualcosa per farci lavorare abbiamo le spese i figli da mantenere le bo… - NormannRossani : @stefymartani Non è giusto ! Le famiglie con figli da mantenere il mutuo le bollette le tasse l'affitto le spese c… - fisco24_info : Bollette, da 'spese fuori controllo' a 'performance positive': tutte le regioni: (Adnkronos) - Il caro energia mina… -

... 619 mila 944 euro la cifra spesa per l'energia elettrica, 156 mila 369 euro per ledell'...classifica (le tabelle complete sono consultabili sul sito adnkronos.com) ci si imbatte nelle'...... Emilia Romagna (2 milioni 362 mila euro spesi inper l'energia elettrica); Liguria (769 ... ovverocritiche nei conti pubblici. Ledell'Ente in questo caso le Regioni in relazione ...La Fondazione Gari promuove con una tripla 'A' le seguenti Regioni: Emilia Romagna (2 milioni 362 mila euro spesi in bollette per l'energia elettrica); Liguria (769 mila euro); Lombardia (5 milioni ...In sostanza, il consumatore ha chiaramente meno fiducia, spende meno, il commerciante dal canto suo incassa meno ma, nel frattempo, deve comunque pagare bollette così alte. E che può fare?