Basket femminile | Serie A1 2021-2022 | la Virtus Bologna espugna Ragusa | successi interni per Moncalieri e Lucca

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ritorna in campo laA1 di. Sono quattro le partite disputate quest’oggi per la ventesima giornata del massimo campionato, con le sole Famila Schio e Reyer Venezia che sono scese in campo ma per gli impegni europei (visti i recuperi della Euroleague Women). Andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto in questa domenica dirosa. AKRONOS-DINAMO SASSARI WOMEN 70-68 (10-24, 19-10, 23-19, 18-15) Successo di misura dell’Akronossulla Dinamo Sassari nella prima partita giocata quest’oggi. Le piemontesi piegano la resistenza delle sarde per 70-68, dopo aver rincorso per quasi tutta la durata del match. Primo quarto decisamente favorevole alle ospiti (10-24), a cui replicano prontamente le padrone di casa che si riportano a -5 ...

Finisce 54-76 per le Lupe la sfida del campionato di Serie A1 di basket femminile. Per le ragazze di Coach Serventi un bel basket e tanti minuti in campo anche per le giovani, con l'esordio assoluto ...