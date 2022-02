ATP Marsiglia 2022, Andrey Rublev piega in Finale Felix Auger-Aliassime (Di domenica 20 febbraio 2022) Il russo Andrey Rublev ha trionfato nella Finale dell’ATP di Marsiglia (Francia) battendo per 7-5 7-6 (4) il canadese Felix Auger-Aliassime (n.9 del ranking). Per il n.7 del mondo una vittoria significativa visto che l’ultimo sigillo a livello ATP mancava dal marzo 2021. In questo modo il nativo di Mosca ha vendicato il ko maturato in semiFinale a Rotterdam (Paesi Bassi) proprio contro Auger-Aliassime, mettendo in mostra una grande lucidità nei momenti decisivi del confronto sul veloce indoor transalpino. Per Rublev si tratta del nono titolo in carriera nel massimo circuito internazionale del tennis. Nel primo set, fin dall’inizio, si comprende che la partita sarà assai lottata. Le prime due chance ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Il russoha trionfato nelladell’ATP di(Francia) battendo per 7-5 7-6 (4) il canadese(n.9 del ranking). Per il n.7 del mondo una vittoria significativa visto che l’ultimo sigillo a livello ATP mancava dal marzo 2021. In questo modo il nativo di Mosca ha vendicato il ko maturato in semia Rotterdam (Paesi Bassi) proprio contro, mettendo in mostra una grande lucidità nei momenti decisivi del confronto sul veloce indoor transalpino. Persi tratta del nono titolo in carriera nel massimo circuito internazionale del tennis. Nel primo set, fin dall’inizio, si comprende che la partita sarà assai lottata. Le prime due chance ...

