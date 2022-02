Verissimo oggi, sabato 19 febbraio: chi sono gli ospiti? Orario (Di sabato 19 febbraio 2022) Silvia Toffanin torna oggi, sabato 19 febbraio 2022, con il suo storico programma Verissimo: scopriamo quando inizia, l’Orario e chi sono gli ospiti della puntata. Leggi anche: Elettra Lamborghini a Belve, l’intervista viene bloccata dalla Rai: cosa ha detto? Verissimo: a che ora inizia? Orario Ecco quando andrà in onda la puntata di oggi di Verissimo:... Leggi su donnapop (Di sabato 19 febbraio 2022) Silvia Toffanin torna192022, con il suo storico programma: scopriamo quando inizia, l’e chiglidella puntata. Leggi anche: Elettra Lamborghini a Belve, l’intervista viene bloccata dalla Rai: cosa ha detto?: a che ora inizia?Ecco quando andrà in onda la puntata didi:...

Advertising

MediasetTgcom24 : Belen Rodriguez a cuore aperto: 'Oggi sto bene anche da sola' #belénrodríguez #antoninospinalbese #verissimo… - tambucong : @QLexPipiens Verissimo,erano i 'coglioni' di un tempo, gli sfigati...nel frattempo ripetevano (però) a pappagallo s… - CrispoldiLina : @Vincenz58630135 @Soleil_stasi È verissimo prima di fare il giro si fa per dire la detto sempre prima in faccia pen… - Fededede009 : @Starry_night008 verissimo, all’inizio mi piaceva tantissimo albe, il suo percorso all’inizio bello bello, però ad… - thewaterflea : RT @comein1specchio: @Simone_Brt Verissimo, l’ho visto anche oggi. Non UNA parola. Servi vigliacchi e conformisti. -