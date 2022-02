Un rider è stato aggredito a Roma, è caccia al branco (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Un rider di 29 anni è stato aggredito e picchiato da un gruppo di giovani in piazza delle Cinque Lune, a pochi passi da piazza Navona, centro di Roma. E' avvenuto questa notte alle 4, quando il 29enne era in giro per effettuare alcune consegne. Il ragazzo doveva passare davanti a un noto Fast food e proprio lì davanti è avvenuta l'aggressione con calci e pugni. I giovani, un gruppo nutrito, sono poi fuggiti. Il rider è stato portato all'ospedale Santo Spirito per lesioni al volto. Sul posto i carabinieri di piazza Farnese che acquisiranno le telecamere di videosorveglianza della zona. Leggi su agi (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Undi 29 anni èe picchiato da un gruppo di giovani in piazza delle Cinque Lune, a pochi passi da piazza Navona, centro di. E' avvenuto questa notte alle 4, quando il 29enne era in giro per effettuare alcune consegne. Il ragazzo doveva passare davanti a un noto Fast food e proprio lì davanti è avvenuta l'aggressione con calci e pugni. I giovani, un gruppo nutrito, sono poi fuggiti. Ilportato all'ospedale Santo Spirito per lesioni al volto. Sul posto i carabinieri di piazza Farnese che acquisiranno le telecamere di videosorveglianza della zona.

