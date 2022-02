Ultime Notizie Roma del 19-02-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giulia Ferrigno Ester in primo piano le tensioni al confine ucraino restano altissime secondo il pentagono più del 40% delle forze russe ammazzato i confini sono ora in una posizione di attacco gli Stati Uniti stimano che numero di truppe russe gli spiegate nel Ucraina settentrionale orientale meridionale sia superiore a 150 mila unità da mercoledì o servono i movimenti delle truppe russe verso il confine 50% in posizione di attacco si sono schierati in punti di raccolta tappi ci ha detto ad alcuni giornalisti funzionario del dipartimento della Difesa statunitense che ha chiesto la nominato sei molto invaderà chi FC sarà una risposta rapida Severa e unità ribadito la vice presidente degli Stati Uniti kamala Harris che anticipato costi economici significativi e senza precedenti per Mosca covid via libera ...