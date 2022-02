Taranto, bonifiche mar Piccolo: incontro tra i parlamentari ionici e i rappresentanti di pescatori e miticoltori A darne notizia è l'onorevole De Giorgi (Di sabato 19 febbraio 2022) I rappresentanti del settore pesca e mitilicoltura di Taranto in mattinata hanno incontrato i parlamentari Rosalba De Giorgi, Giovanni Vianello ed Ubaldo Pagano nella sede di Agi Agrital CasaImpresa. «Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi, ma soprattutto quello legato alla bonifica del primo seno del mar Piccolo- commenta l’onorevole De Giorgi (Movimento 5 stelle)-, operazione che ha subìto un brusco stop dopo la decadenza dalla carica del commissario Vera Corbelli. Le organizzazioni sindacali hanno espresso forti perplessità riguardo alla decisione di non seguire il percorso economico-scientifico avviato in precedenza. Situazione che ha, di fatto, impedito non solo la stesura di un valido cronoprogramma capace di indicare tempi e risorse per ... Leggi su noinotizie (Di sabato 19 febbraio 2022) Idel settore pesca e mitilicoltura diin mattinata hanno incontrato iRosalba De, Giovanni Vianello ed Ubaldo Pagano nella sede di Agi Agrital CasaImpresa. «Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi, ma soprattutto quello legato alla bonifica del primo seno del mar- commenta l’De(Movimento 5 stelle)-, operazione che ha subìto un brusco stop dopo la decadenza dalla carica del commissario Vera Corbelli. Le organizzazioni sindacali hanno espresso forti perplessità riguardo alla decisione di non seguire il percorso economico-scientifico avviato in precedenza. Situazione che ha, di fatto, impedito non solo la stesura di un valido cronoprogramma capace di indicare tempi e risorse per ...

GiuseppeConteIT : Il @Mov5Stelle ha impedito che 575 milioni fossero sottratti alle bonifiche dell’ex Ilva di Taranto: dovranno esser… - carlosibilia : Nemmeno un euro sarà sottratto alla tutela della salute e dell’ambiente dei tarantini. L’articolo 21 del milleproro… - BrunoFerraro_ : RT @FaiTaranto: #Mitilicultura #Pesca #Taranto ?? Importante incontro con i Parlamentari Ionici per discutere sulle azioni urgenti per l’int… - OnofrioRota : RT @FaiTaranto: #Mitilicultura #Pesca #Taranto ?? Importante incontro con i Parlamentari Ionici per discutere sulle azioni urgenti per l’int… - CastellucciAnto : RT @FaiTaranto: #Mitilicultura #Pesca #Taranto ?? Importante incontro con i Parlamentari Ionici per discutere sulle azioni urgenti per l’int… -