Sciscioli | «Capienza stadi? Norme valide indipendentemente dal colore delle regioni»

(Di sabato 19 febbraio 2022) Michele, capo del dipartimento per lo sport del Governo, ha voluto fare chiarezza sulle nuoveper ladegliMichele, capo del dipartimento per lo sport del Governo, tramite i propri canali social ha fatto chiarezza sulle nuoveper ladegliitaliani. IL MESSAGGIO – «Lesulle capienze degli impianti sportivi, 75% all’aperto e 60% al chiuso, essendo obbligatorio il green pass rafforzato per accedere agli impianti, valgono sull’intero territorio nazionale,daldella zona». L'articolo proviene da Calcio News 24.

