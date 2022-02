Resti umani e feti nei barili industriali | la scoperta in un capannone a Granarolo

(Di sabato 19 febbraio 2022)choc nella zona industriale di, nel Bolognese, dove sono stati trovaticonservati in decine dietichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali e abbandonati in un. Laè stata fatta da un giovane che si occupa della raccolta di ferro vecchio, chiamato a sua volta dal titolare di una ditta che si occupa di svuotare cantine e magazzini. Il giovane, dopo aver scoperto il contenuto dei fusti, ha allertato le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura. La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino. Dopo la chiamata del giovane, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico e Radiologico, ndr), la ...

Advertising

Adnkronos : #Bologna, feti e resti umani all'interno di 40 fusti: scoperta choc a Granarolo. - Agenzia_Ansa : Feti conservati all'interno di alcuni fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali abban… - RaiNews : A Bologna scoperti in un capannone dei barili contenenti feti e resti umani. Il sospetto è che possa trattarsi di m… - livetodisagree : RT @Florian98168458: - gabrieltoma : RT @GeMa7799: Feti e resti umani in una quarantina di fusti: scoperta choc a Granarolo, forse smaltimento illegale -

Ultime Notizie dalla rete : Resti umani

Feti e. Conservati all'interno di una quarantina di fusti, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici e abbandonati in un capannone della zona industriale di Granarolo. È una scoperta choc ...Decine di fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali e con all'interno feti e. Questa l'orrenda scoperta avvenuta mercoledì sera nella zona industriale di Granarolo, in provincia di Bologna . Erano abbandonati in un capannone, dove un ragazzo - 'robivecchi' della ...Esistono, è vero, filosofie del linguaggio raffinate che a diverso titolo indagano le relazioni tra linguaggio, pensiero e realtà, ma purtroppo questa sensibilità resta confinata nell ... è la base ...Feti e resti umani. Conservati all’interno di una quarantina di fusti, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici e abbandonati in un capannone della zona industriale di Granarolo. È una ...