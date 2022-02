Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAll’unanimità: tutte le aperture dei quotidiani in edicola oggi sono dedicate alla manovra varata ieri sera dal governo Draghi per frenare il caro bollette. Sei miliardi di euro per restituire un po’ di ossigeno agli italiani, basteranno? Per lo sport, invece, ultime battute per le olimpiadi invernali di Pechino. Per il calcio, invece, spazio alla Serie A con la Juve frenata dal Torino nell’anticipo del venerdì. Ecco le prime dei quotidiani: See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAll’unanimità: tutte le aperture deiinsono dedicate alla manovra varata ieri sera dal governo Draghi per frenare il caro bollette. Sei miliardi di euro per restituire un po’ di ossigeno agli italiani, basteranno? Per lo sport, invece, ultime battute per le olimpiadi invernali di Pechino. Per il calcio, invece, spazio alla Serie A con la Juve frenata dal Torino nell’anticipo del venerdì. Ecco ledei: See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

