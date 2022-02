Pixelizzazione non sicura | un ricercatore è riuscito a scoprire il testo nascosto

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dan Petro ha raccolto la sfida lanciata circa un anno fa da Jumpsec Labs, una delle principali società di sicurezza informatica del Regno Unito che fornisce servizi di consulenza su misura per affrontare una serie di sfide per i clienti. Ha quanto pare, l’ha vinta.– Adobe StockIlcapo presso la società di sicurezza offensiva Bishop Fox èun, dimostrando come è stato in grado di recuperare con successo ilredatto utilizzando la tecnica della. Non solo. Dan Petro ha perfino ha rilasciato uno strumento GitHub che può essere utilizzato da chiunque per ricostruire ilda immagini oscure e pixelate. Grazie a lui, ora, usare la ...

Advertising

infoitscienza : La pixelizzazione non è più sicura: questo strumento legge le informazioni nascoste -

Ultime Notizie dalla rete : Pixelizzazione non

Tom's Hardware Italia

Quando si pubblicano immagini che contengono elementi quali testi chedevono essere divulgati , si ricorre spesso alla semplice pratica della "", e cioè modificare quelle parti da oscurare praticando una sorta di riduzione della risoluzione di parti ......è prima di tutto un "proof - of - concept" per sensibilizzare giornalisti e organi di governo sull'uso dellacome metodo affidabile per nascondere informazioni, quando in realtàè ...Uno dei più utilizzati e conosciuti metodi di censura è senza dubbi la “pixelizzazione”, ovvero quella pratica ... pratica che dunque trasforma un’immagine o una qualunque scritta che non deve essere ...Nascondere il testo presente in un'immagine tramite tecniche di sfocatura o pixelizzazione non è la strada ottimale: un ricercatore mostra ...