Omicidio Cervinara | Zeppetelli aveva avuto una colluttazione col killer

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ci sarebbe stata unatra Nicolae i due uomini che oggi pomeriggio lo aspettavano in via Joffredo a(Avellino) prima che uno dei due esplodesse i colpi di pistola da distanza ravvicinata che hanno causato la morte del titolare del circolo ricreativo. Da quanto si apprende, le due persone che hanno affrontatoin strada, a loro volta, erano arrivate sul posto a bordo di un’auto con la quale si sono poi date alla fuga dopo la sparatoria. I colpi mortali che hanno raggiunto la vittima all’addome sarebbero stati esplosi con una pistola di piccolo calibro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...Un uomo di 40 anni è stato ucciso con colpi di pistola nel comune di, in provincia di Avellino. La vittima è stata uccisa davanti a un circolo ricreativo di cui era titolare. Sull'...Un uomo di 40 anni è stato ucciso con colpi di pistola nel comune di, in provincia di Avellino. La vittima è stata uccisa davanti a un circolo ricreativo di cui era titolare. Sull'indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando ...Dopo il duplice tentato omicidio dello scorso 11 Febbraio a San Martino Valle Caudina, questo pomeriggio il titolare di un circolo ricreativo è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco nel centro ...Un uomo di 40 anni, Nicola Zeppetelli, è stato ucciso nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio, a Cervinara. La vittima ... per ricostruire le sue frequentazioni e fare luce sull'omicidio. Agguato a San ...