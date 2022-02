Oltre due mesi di tensione, Ucraina chiede sostegno Ovest mentre Putin testa i missili (Di sabato 19 febbraio 2022) Evidentemente preoccupato e insolitamente schietto. chiede di calendarizzare l'ingresso nella Nato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha presentato il suo Paese come lo "scudo dell'Europa" contro la minaccia di un'invasione russa, parlando alla Conferenza di Monaco dopo che il Cremlino ha mostrato i suoi muscoli "nucleari", effettuando lanci di prova di missili ipersonici, in piena crisi con l'Occidente. Rivolgendosi ai suoi alleati occidentali dalla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Zelensky ha esortato a cessare tutte le politiche di "appeasement" con Mosca, accusata da Washington e Kiev di aver ammassato 150.000 soldati ai confini orientali dell'Ucraina. "L'Ucraina non merita risposte oneste e dirette? Questo vale anche per la NATO. Ci è stato detto che le porte sono aperte, ma finora nessun estraneo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 febbraio 2022) Evidentemente preoccupato e insolitamente schietto.di calendarizzare l'ingresso nella Nato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha presentato il suo Paese come lo "scudo dell'Europa" contro la minaccia di un'invasione russa, parlando alla Conferenza di Monaco dopo che il Cremlino ha mostrato i suoi muscoli "nucleari", effettuando lanci di prova diipersonici, in piena crisi con l'Occidente. Rivolgendosi ai suoi alleati occidentali dalla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Zelensky ha esortato a cessare tutte le politiche di "appeasement" con Mosca, accusata da Washington e Kiev di aver ammassato 150.000 soldati ai confini orientali dell'. "L'non merita risposte oneste e dirette? Questo vale anche per la NATO. Ci è stato detto che le porte sono aperte, ma finora nessun estraneo ...

