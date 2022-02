LIVE Speed skating, Mass Start Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Giovannini e Lollobrigida vincono le semifinali e approdano in Finale! (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.09: BRAVISSIMA FRANCESCA Lollobrigida! Sprint finale molto concitato, con la caduta della giapponese Nana Takagi e l’azzurra vince la heat davanti alla coreana Kim e alla cinese Guo. 09.07: E’ la Morozova ad aggiudicarsi i tre punti in questo penultimo sprint e ora ci si prepara alla volata finale. 09.06: Volata pazzesca con la canadese Maltais che si impone davanti alla tedesca Uhrig in questo secondo sprint. 09.05: Adesso Francesca Lollobrigida rifiaterà prima dello sprint finale in questa semifinale. 09.04: Si comincia subito forte con Schouten e Lollobrigida che si prendono 3 e 2 punti. 09.03: Ritmo controllato in questa semifinale con Lollobrigida. 09.02: VIA ALLA SEMIFINALE 2 DELLA Mass Start ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.09: BRAVISSIMA FRANCESCA! Sprint finale molto concitato, con la caduta della giapponese Nana Takagi e l’azzurra vince la heat davanti alla coreana Kim e alla cinese Guo. 09.07: E’ la Morozova ad aggiudicarsi i tre punti in questo penultimo sprint e ora ci si prepara alla volata finale. 09.06: Volata pazzesca con la canadese Maltais che si impone davanti alla tedesca Uhrig in questo secondo sprint. 09.05: Adesso Francescarifiaterà prima dello sprint finale in questa semifinale. 09.04: Si comincia subito forte con Schouten eche si prendono 3 e 2 punti. 09.03: Ritmo controllato in questa semifinale con. 09.02: VIA ALLA SEMIFINALE 2 DELLA...

