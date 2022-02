LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2 2-3, ATP Rio 2022 in DIRETTA: terzo set che continua on-serve (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Alcaraz. Lo spagnolo gioca un dritto sensazionale dal centro del campo e rimane avanti nel terzo. 40-15 Strappa il dritto lungolinea Berrettini: c’era la possibilità di far male con Alcaraz che aveva sensibilmente accorciato. 30-15 Seconda sulla riga giocata da Alcaraz: grandissimo coraggio del giocatore spagnolo. 15-15 A metà rete il rovescio di Alcaraz in uscita dal servizio. 15-0 Non contiene Berrettini con il rovescio dopo l’assalto di Alcaraz. 2-2. Gran dritto in corsa di Berrettini ed è efficace anche il rovescio: tenuto alla grande questo turno di battuta. 40-0 Aggredisce bene Berrettini con il rovescio al salto: tre palle per il ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2. Lo spagnolo gioca un dritto sensazionale dal centro del campo e rimane avanti nel. 40-15 Strappa il dritto lungolinea: c’era la possibilità di far male conche aveva sensibilmente accorciato. 30-15 Seconda sulla riga giocata da: grandissimo coraggio del giocatore spagnolo. 15-15 A metà rete il rovescio diin uscita dal servizio. 15-0 Non contienecon il rovescio dopo l’assalto di. 2-2. Gran dritto in corsa died è efficace anche il rovescio: tenuto alla grande questo turno di battuta. 40-0 Aggredisce benecon il rovescio al salto: tre palle per il ...

